関西の名物朝番組『おはよう朝日です』エンディングに変化→“おにいさん”新登場、テレビ初出演
ABCテレビの朝番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00）で、新エンディングコーナー「おきトレ」がスタートした。おきトレのおにいさんには、永田海渡（ながた・かいと）が抜てきされた。
【画像】『おは朝』「おきトレ」オリジナルのチャレンジシート
「おきトレ」は、頭と体を一緒に動かすことで運動“脳”力を鍛え、朝からスッキリして学校や会社へ行けるようになることを目指したトレーニングを紹介するコーナー。番組で紹介した「おきトレ」は、YouTube【公式】おきたちゃんねるでも配信中される。幼児教育に関して専門的な知見を持つ、つくし会幼児教室が監修する。
コーナーの顔となるおきトレのおにいさん・永田は、9年間続けたバスケットボールや筋トレが得意なスポーツマン。タレントとして活動し、この「おきトレ」がテレビ初出演・初のレギュラー番組となる。
