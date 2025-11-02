三上悠亜、“入浴ショット”を大量公開 ネット興奮「撮影者が羨ましい」「刺激が強すぎる」「女湯の女神」
タレントの三上悠亜（32）が、2日までに自身のインスタグラムを更新し、“入浴ショット”を公開した。
【写真あり】たまらん…“入浴ショット”を公開した三上悠亜
三上は、ライトグレーの水着を着用して撮影に訪れた銭湯に入浴。アヒルや銭湯、富士山の絵文字とともにさまざまなポーズ、表情でみせるショットを計11枚投稿した。
コメント欄には「めちゃくちゃかわいい 女湯の女神」「最高のスタイル」「刺激が強すぎる」「綺麗」「好きすぎる」「いつも私服とかなので、たまに水着姿を見せられると、スタイルの良さが改めて良いって思うね」「撮影者が羨ましいです「可愛い」「たまらんふぉー！」などのコメントが寄せられた。
【写真あり】たまらん…“入浴ショット”を公開した三上悠亜
三上は、ライトグレーの水着を着用して撮影に訪れた銭湯に入浴。アヒルや銭湯、富士山の絵文字とともにさまざまなポーズ、表情でみせるショットを計11枚投稿した。
コメント欄には「めちゃくちゃかわいい 女湯の女神」「最高のスタイル」「刺激が強すぎる」「綺麗」「好きすぎる」「いつも私服とかなので、たまに水着姿を見せられると、スタイルの良さが改めて良いって思うね」「撮影者が羨ましいです「可愛い」「たまらんふぉー！」などのコメントが寄せられた。