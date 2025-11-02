Image: CMLSCL Store

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

忙しい一人暮らしやご飯にこだわりのある家族に朗報です！

さっと炊き立てご飯が食べたい、炊飯器からタッパーに移し替える手間がめんどくさい、家族の好みに合わせてご飯の炊き方を変えたい…そんな思いに応えてくれる商品が登場しました。

「Magicook Box」は、電子レンジでたった9分で炊きたてご飯が完成する超時短な調理アイテム。しかも容器自体にも工夫を尽くされていて、他の調理方法や保存、収納の悩みも一緒に解決してくれるそう。

食べたい分だけすぐに炊きたいという思いも叶えてくれるんです！ さっそく詳細を見てみましょう。

【レンジ炊飯の革命】最短9分でご飯から料理まで、手入れ簡単。一人用｜魔法の調理箱 【33％OFF】6,900円 詳細をチェック

最短9分の高タイパ炊飯

Image: CMLSCL Store

レンジ炊飯器自体はたくさんありますが、「Magicook Box」最大の魅力は最短9分でごはんが炊ける高い時短能力。

900Wの電子レンジを使って浸水時間ゼロという前提はありつつも、10分未満で炊きたてが味わえるのは忙しい毎日で助かる人も多いのでは？

Image: CMLSCL Store

調理量は0.5〜1合の少量タイプ。家族用には少ないですが、一人暮らしにはぴったり。あるいは、帰りが遅いお父さんに炊きたてを食べてもらいたい、小腹が空いた夜食用など意外と少量炊飯が便利なシーンは多そうですよ。

なお、本製品は電子レンジ専用で直火やIHは非対応な点にはご注意ください。

作れるのはごはんだけじゃない

Image: CMLSCL Store

「Magicook Box」はごはんだけでなく蒸し器としても使えるのが便利なポイント。せいろや布巾などを準備する手間もありません。

ヘルシーな蒸し野菜をはじめ、茶碗蒸しやローストビーフ、本格カレーまで作れるそうなので、極めれば時短料理マスターになれるかも。

器にも、保存容器にもなる

Image: CMLSCL Store

見た目の好みはありますが、調理後にそのままお皿として使ってもOK。一人で食べるだけなら、これで十分ですね。

Image: CMLSCL Store

さらに冷蔵・冷凍保存も可能なため、余ったらそのまま保存OK。洗い物も減らせて一石二鳥です。ちなみに食洗機にも対応しているので、お手入れも時短できますよ。

金属皿の電子レンジはNG

Image: CMLSCL Store

「Magicook Box」は独自のマイクロ波対応金属技術により金属でも火花が出ない仕様ですが、庫内のテーブルが金属製の場合、及び1000W以上の高出力はNGです。不安な場合は事前に説明書等で確認しておきましょう。

若干の注意はありつつですが、先行セールで33％OFFの6,900円（税・送料込み）とおトクになっていたので時短タイパ料理に活用してみてください。

