ムーミンがCake.jpに登場♡クリスマス限定スイーツで心ときめく冬を

人気スイーツ通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」に、北欧の人気キャラクター「ムーミン」のスイーツが仲間入りしました♡今回登場したのは、クリスマスを華やかに彩るホリデーシーズン限定を含む全7種類。アドベントカレンダーやオーナメント缶、可愛いクッキー缶など、見た目も味も楽しめるラインアップです。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな「ムーミン」スイーツをチェックしてみましょう♪

ムーミンの世界が広がる♡ホリデー限定スイーツ

ムーミン アドベントカレンダー（グリーン）

ムーミン アドベントカレンダー（ムーミンやしき）

ムーミン チョコクランチ入りオーナメント缶（２個）

Cake.jpで販売中の「ムーミン」シリーズには、クリスマス限定のアドベントカレンダー（1,458円・税込）や、オーナメント缶（2,156円・税込）が登場。

ムーミンハウスやグリーンデザインのカレンダーにはチョコクランチ12個入り、缶には可愛いムーミンたちのイラスト入りチョコクランチが詰まっています。

どちらも飾って楽しめるデザインで、クリスマス気分を盛り上げてくれます♪

（発売元：シャディ）

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

食べ終わったあとも楽しめる♡定番クッキー缶＆ポーチ

定常商品として展開される「ムーミン クッキー缶」（3,240円・税込）は、ムーミンとリトルミイの可愛らしいエンボスデザイン缶入り。中にはムーミン型クッキーとアソートクッキーを詰め合わせ。

また、「ムーミン ダイカットクッキー缶」（1,728円・税込）は手のひらサイズでギフトにもぴったり。

さらに「ムーミン ポーチ チョコクランチセット」（1,980円・税込）は、チョコクランチ6個入りのポーチ付き♡どれも食べ終わった後は小物入れとして使える嬉しい仕様です。

お土産にもぴったり♡アップルバターパイも登場

「ムーミン アップルバターパイ」（1,080円・税込）は、りんご果汁入りの白餡をパイで包み、ほんのり甘酸っぱいアップルパイ風に仕上げた人気アイテム。

ころんと可愛い形と香ばしい風味で、ティータイムやギフトにもぴったりです。ホリデー気分を楽しみながら、ほっと一息つける味わいに癒されて♡

笑顔を届ける「ムーミン」スイーツで心温まる冬を♡

クリスマス限定スイーツから日常に寄り添うクッキー缶まで、「ムーミン」スイーツはどれも愛らしさとおいしさが詰まったラインアップ。

Cake.jpでは、贈り物はもちろん、自分へのご褒美スイーツとしても楽しめます。寒い季節をやさしく包み込むような「ムーミン」たちの世界観で、あなたの冬をもっと特別に彩ってみませんか？♡