ムーミンがCake.jpに登場♡クリスマス限定スイーツで心ときめく冬を
人気スイーツ通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」に、北欧の人気キャラクター「ムーミン」のスイーツが仲間入りしました♡今回登場したのは、クリスマスを華やかに彩るホリデーシーズン限定を含む全7種類。アドベントカレンダーやオーナメント缶、可愛いクッキー缶など、見た目も味も楽しめるラインアップです。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな「ムーミン」スイーツをチェックしてみましょう♪
ムーミンの世界が広がる♡ホリデー限定スイーツ
ムーミン アドベントカレンダー（グリーン）
ムーミン アドベントカレンダー（ムーミンやしき）
ムーミン チョコクランチ入りオーナメント缶（２個）
Cake.jpで販売中の「ムーミン」シリーズには、クリスマス限定のアドベントカレンダー（1,458円・税込）や、オーナメント缶（2,156円・税込）が登場。
ムーミンハウスやグリーンデザインのカレンダーにはチョコクランチ12個入り、缶には可愛いムーミンたちのイラスト入りチョコクランチが詰まっています。
どちらも飾って楽しめるデザインで、クリスマス気分を盛り上げてくれます♪
（発売元：シャディ）
食べ終わったあとも楽しめる♡定番クッキー缶＆ポーチ
定常商品として展開される「ムーミン クッキー缶」（3,240円・税込）は、ムーミンとリトルミイの可愛らしいエンボスデザイン缶入り。中にはムーミン型クッキーとアソートクッキーを詰め合わせ。
また、「ムーミン ダイカットクッキー缶」（1,728円・税込）は手のひらサイズでギフトにもぴったり。
さらに「ムーミン ポーチ チョコクランチセット」（1,980円・税込）は、チョコクランチ6個入りのポーチ付き♡どれも食べ終わった後は小物入れとして使える嬉しい仕様です。
お土産にもぴったり♡アップルバターパイも登場
「ムーミン アップルバターパイ」（1,080円・税込）は、りんご果汁入りの白餡をパイで包み、ほんのり甘酸っぱいアップルパイ風に仕上げた人気アイテム。
ころんと可愛い形と香ばしい風味で、ティータイムやギフトにもぴったりです。ホリデー気分を楽しみながら、ほっと一息つける味わいに癒されて♡
笑顔を届ける「ムーミン」スイーツで心温まる冬を♡
クリスマス限定スイーツから日常に寄り添うクッキー缶まで、「ムーミン」スイーツはどれも愛らしさとおいしさが詰まったラインアップ。
Cake.jpでは、贈り物はもちろん、自分へのご褒美スイーツとしても楽しめます。寒い季節をやさしく包み込むような「ムーミン」たちの世界観で、あなたの冬をもっと特別に彩ってみませんか？♡