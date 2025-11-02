「PKで股抜きしてる？」ジュビロ渡邉りょうの渾身ショットに反響！ 長崎を１−０撃破「そこ蹴るのメンタル強すぎ」「ゴン中山や」
渾身の一撃をねじ込んだ。これが決勝点となった。
ジュビロ磐田は11月２日、J２第35節でV・ファーレン長崎とホームで対戦。１−０で競り勝った。
勝負を決するゴールを挙げたのは渡邉りょう。45分、PKのキッカーを務める。狙ったのはど真ん中。放たれたボールはGKの股の間を射抜いてネットを揺らした。
DAZNの公式Xが得点シーンを公開すると、以下のような声があがった。
「PKで股抜きしてる？」
「また抜きpkて」
「真ん中に力一杯蹴り込むとかどこのゴン中山や...」
「いやそこ蹴るのメンタル強すぎかよ」
「決めればいい。なべりょうナイス」
「やっぱり漢気あって かっこいい」
磐田は連勝を飾り、勝点を57に伸ばして７位に浮上。プレーオフ圏内の６位・ベガルタ仙台、５位・徳島ヴォルティスに１ポイント差で迫る。４位・RB大宮アルディージャとは勝点３差だ。
熾烈なJ１昇格レースに粘り強く絡めるか。次節は11月９日、レノファ山口FCと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】低弾道で鋭く、ど真ん中！ 渡邉りょうの決勝PK弾
ジュビロ磐田は11月２日、J２第35節でV・ファーレン長崎とホームで対戦。１−０で競り勝った。
勝負を決するゴールを挙げたのは渡邉りょう。45分、PKのキッカーを務める。狙ったのはど真ん中。放たれたボールはGKの股の間を射抜いてネットを揺らした。
DAZNの公式Xが得点シーンを公開すると、以下のような声があがった。
「また抜きpkて」
「真ん中に力一杯蹴り込むとかどこのゴン中山や...」
「いやそこ蹴るのメンタル強すぎかよ」
「決めればいい。なべりょうナイス」
「やっぱり漢気あって かっこいい」
磐田は連勝を飾り、勝点を57に伸ばして７位に浮上。プレーオフ圏内の６位・ベガルタ仙台、５位・徳島ヴォルティスに１ポイント差で迫る。４位・RB大宮アルディージャとは勝点３差だ。
熾烈なJ１昇格レースに粘り強く絡めるか。次節は11月９日、レノファ山口FCと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】低弾道で鋭く、ど真ん中！ 渡邉りょうの決勝PK弾