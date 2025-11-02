水戸が初のJ２制覇＆J１昇格へ、大きな勝点３！ 甲府に１−０勝利で指揮官も大満足「本当に良かった」
J２で首位の水戸ホーリーホックは11月２日、第35節で13位のヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦。１−０で勝利し、２連勝を飾った。
45分、左サイドから大森渚生がアーリークロスを供給。これにファーサイドで反応した多田圭佑が頭で折り返すと、ゴール前で収めた加藤千尋が右足でゴール左上に決めて先制する。終盤にかけて相手の猛攻を受けたが、この１点を粘り強く守り切った。
他会場で２位の長崎が敗れたため、水戸は勝点差を「４」に広げ、独走態勢へ。
試合後、森直樹監督はフラッシュインタビューで「本当に勝点３を取れて大満足です」と喜びを露わにした。
「苦しかったですけど、今日のミーティングでもテーマは根気強く、辛抱強くという部分だったので、それ通りのゲームだったと思います。
本当に最後、危なかったんですけど、サポーターの後押しと、ケーズデンキスタジアムでのパブリックビューイングの熱い応援でたぶんゴールが外れたと思うので、本当に良かったと思っています」
次節は９日にホームで大宮と対戦。初のJ２制覇＆J１昇格に向けて、指揮官は「次、大宮さんとのホームゲームでしっかりと自分たちの戦いをして、大宮さんに負けていますので、リベンジしたい」と気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
