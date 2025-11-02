◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては3回途中3失点、打ってはマルチ安打。9回途中から登板した山本由伸投手（27）が6回96球を投げた前日の第6戦に続く執念の連投でチームを延長戦での勝利に導き、球団初の2年連続となる世界一を達成した。

試合後、米FOX局の放送ブースで取材に応じた大谷は、延長、さらに逆転での勝利に「本当にとんでもないゲームというか、そういう試合で先発できたことが一つ光栄なことですし、結果としては悔しい思いはしたんですけど、最後まで全員であきらめずに素晴らしい試合だったなと思います」と振り返った。

改めて山本の連投について問われると「どうやって投げたのか正直わからないですね。彼が世界でNo.1のピッチャーだと思っていますし、チームのみんなも思っている。そこに異論はないんじゃないかなと思っています」とチームを世界一連覇に導いた山本の奮闘を称えていた。

大谷は2回までは走者を出しながらも無失点でしのいでいたが、3回1死一、三塁からビシェットに初球の甘く入ったスライダーを狙われ先制3ランを被弾。打球がスタンドに着弾すると、両膝に手を付きガックリとうなだれた。ここで降板となり、この日は2回1/3、50球を投げ、5安打3失点。直球は最速100・9マイル（約162・4キロ）を計測も変化球の制球に苦しむ場面が目立った。

打撃では初回に中前打、5回1死一塁でも右前打で好機を演出しマルチ安打をマークした。