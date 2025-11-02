◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

５打差５位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算１５アンダーの５位で大会を終えた。前戦の日本オープンで３位に入るなど、直近の４試合でトップ５が３度。「自分の感覚と数字、内容、評価が少しずつ上がってきているなかで、結果もついてきているので、しっくりくる感じはある」と上々の手応えを感じている。

１番で第２打を１・８メートルにつけた。２番は２メートル半を決めきり、３番は第２打を６０センチにからめて３連続バーディーでスタートした。しかしその後はパーを重ねる展開が続いた。「これが初日や２日目だったら、本当にすごくいいゴルフだったで済んでいるけど、最終日なので物足りなさは感じてしまいがち。ただ、なかなかこれ以上は難しかった。できることはできたかなとは思う」。最後まで自分のやるべきことに集中できた。

「６、７、８番アイアンあたりの距離がはまらなかったし、精度もあまり良くなかった」という一日ではあった。４番以降は１０メートル近い長いバーディーパットが残る場面が多かった。９、１０番では２メートル強のチャンスにつけたが、続けてカップに蹴られた。「焦りから崩れるっていう方に、つながらなかったのはよかった。これを続けていきたい」と口にした。

「１００点満点のラウンドは今週４日間なかったけど、７０点、８０点のゴルフが日本オープンから８ラウンドできている。そこは前進。ミドルパット、ロングパットが決まってくれたらビッグスコアは出せると思うし、自己評価を上げていけるような内容はまだまだ目指せる」。次週のＡＣＮ選手権（６〜９日、兵庫・三木ＧＣ）も、楽しみになってきた。