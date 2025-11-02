◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

Ｇ１馬７頭など実力馬がそろった伝統の中距離戦は１４頭で争われ、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｇ１初制覇を飾った。メイショウタバルが逃げてペースをつくるなか、道中は中団。直線残り１００メートルで先行勢をとらえると、外から伸びる後続も振り切った。勝ちタイムは１分５８秒６。

２歳時はアイビーＳ、今年は共同通信杯と東京で２勝。春は皐月賞３着、日本ダービー２着と世代トップクラスの力を見せてきた。今回はダービー以来５か月ぶりのレースで、年長馬も撃破して初タイトルをつかんだ。３歳馬（１９３８〜８６年は出走できず）のＶは３７年ハツピーマイト、９６年バブルガムフェロー、０２年シンボリクリスエス、２１年エフフォーリア、２２年イクイノックスに続く６頭目の快挙となった。

初コンビのクリストフ・ルメール騎手は、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１制覇で、天皇賞・秋は１８年レイデオロ、１９、２０年連覇のアーモンドアイ、２２、２３年連覇のイクイノックスに続く６勝目。

２着は３番人気で、今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（クリスチャン・デムーロ騎手）、３着は８番人気のジャスティンパレス（団野大成騎手）が入った。

クリスチャン・デムーロ騎手（ミュージアムマイル＝２着）「中団で競馬をして、直線でいい脚を使ってくれました。切れるというよりは、ジワジワと加速するタイプですが、２０００メートルは合っているし、いい競馬でした」

高柳大輔調教師（ミュージアムマイル＝２着）「スタートをしっかり切ってくれたけど、思ったより後ろになってしまいました。ペースが遅かったので、あの位置では厳しかったですね。最後もしっかり脚を使って、左回りでも問題なく走ってくれました。最後も詰めているんでね。２０００メートル前後がいいと思います。今後については、まだこれから考えていきます」