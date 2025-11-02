Âè57²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ú¥ìー¥¹¸å¼èºà¡Û½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¦Ä¹Ìç½Ó²ð´ÆÆÄ
¨¬¨¬¥ìー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÁ°È¾¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾Âç³Ø¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¿Ê¤á¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢³Æ¶è´Ö¤ÇÌò³ä¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²Ì¤¿¤»¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª²ñ¤Î»þ¤Ë¤âÁí¹çÎÏ¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¹çÎÏ¤Ç¥·ー¥É¸¢¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¨¬¨¬1¶è¤«¤éµÈ²¬¡ÊÂçæÆ¡ËÁª¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡Ö1¶èµ¯ÍÑ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÈà¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤ò¤Ð¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥ìー¥¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ïºî¤ì¤º¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¨¬¨¬°ì»þÅª¤Ë¥·ー¥É¸¢·÷³°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÁö¤ëÁª¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Á°¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¸åÈ¾¤Ë³Î¼Â¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¬¨¬Í½Áª²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÈèÏ«´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤«¡£
¡ÖÍ½Áª²ñ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ê¤Î¥ìー¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Íê¤â¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤³¤Î2½µ´Ö¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¬¨¬¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë»Ä¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç2¥ö·î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
¡Ö1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÆÃÀ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎÅª¤ÊÉôÊ¬¤È¶è´Ö¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬¸ÄÀ¤ò¿¤Ð¤¹¤·¤ÆÅ¬Àµ¤òºî¤ë·Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÆÃ¼ì¶è´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤¤Ìò³ä¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¨¬¨¬º£Æü¡¢Ã¯¤«1¿ÍMVP¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê6¶è¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐ²¬¡ÊÂçÐÒ¡¢4Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥·ー¥É¸¢·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×