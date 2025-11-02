明日3日(祝)は広く冷たい北風が吹く見込みです。関東でも北部の山で雪が降り、積雪となる所があるでしょう。峠越えの車は、積雪や、路面の凍結に留意してください。連休明けの4日は、穏やかに晴れて、朝は冷え込むでしょう。

明日3日(祝)は冷たい北風が強まる 関東の山で積雪も

今日2日は、広く西よりの風が吹いています。



明日3日(祝)は、風は北よりになり、強まるでしょう。

強風とともに、冷たい空気が流れ込みます。関東でも、北部の山では、雪が降り、積雪となる所があるでしょう。峠越えの車は、積雪や、路面の凍結に留意してください。

4日の朝は冷え込む 昼間は快適な陽気に

連休明けの4日は風が収まります。朝は冷え込み、東京都心も気温が10℃を下回る見込みです。昼間は、日差しがたっぷり届き、順調に気温が上がりそうです。快適な陽気になる所が多いでしょう。

7日も冷たい北風

次に冷たい北風が吹くのは、7日です。

北海道付近には、3日(祝)より冷たい空気が流れ込む見込みです。北海道では雨雲がかかり、平地でも、8日にかけて次第に雪に変わることがあるでしょう。

9日は、雨が降ったあと、再び北風に

9日は、はじめ南風が吹き、朝の冷え込みは弱い見込みです。ただ、雨が降る所があり、雨が止むと、再び冷たい北風が吹くでしょう。



北風が吹く日は、気温の数字より寒く感じられそうです。風を通しにくい服装を選ぶとよいでしょう。