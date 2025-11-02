◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ワールドチャンピオンを逃したブルージェイズ。チームを引っ張り続けたウラジーミル・ゲレロJr.選手はベンチで涙を流す様子がありました。

1点リードの9回は1アウトからミゲル・ロハス選手にソロホームランを献上。土壇場で追いつかれます。

直後の攻撃では1アウト1、2塁と好機をつくりますが、ドジャースは連投となる山本由伸投手がリリーフ登板。満塁と好機を広げたものの、得点を奪えず。

延長11回にはウィル・スミス選手にソロホームランを浴びると、直後の攻撃では先頭のゲレロJr.選手が二塁打を記録。チームを鼓舞します。

さらに1アウト1、3塁のチャンスこそ作りましたが、痛恨の併殺。あと一歩及ばず、3勝4敗で32年ぶりのワールドチャンピオンには届きませんでした。

26歳若きチームリーダーとして強力ブルージェイズ打線をけん引したゲレロJr.選手は、ポストシーズン18試合で打率.397、8本塁打、15打点、OPS1.289を記録。

仲間の活躍にはベンチを飛び出し、チームを盛り上げ、この試合、4回のピンチの場面ではライナーに横っ飛びで好捕。チームをプレーでも引っ張っていました。

ドジャースの優勝が決まると、ベンチで座り込んで涙。あと一歩で届かなかった悔しさをにじませました。

SNSでは「涙が悔しさを語ってる」「本当にあと一歩だったんだよな」「胸を張ってほしい本当に強かったチーム」「どっちに転んでもおかしくない試合だった」「チームを鼓舞する姿最高にカッコよかった」「この試合で素晴らしい選手ばかりいる事を知り、ファンになりました」「泣かないで」など多くの声が寄せられました。