¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò´î¤ó¤À¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¼èºàÂÐ±þ¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î£³¿Í¤È¤â¼«¤é¤¬»Ø´ø¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£²£°£²£³Ç¯£×£Â£ÃÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÈÆâ´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÇï¼ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È頰¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¾¡Íø¤·¤¿Âè£¶Àï¤«¤éÏ¢Åê¤Çµß±ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿»³ËÜ¤ò·ã¾Þ¡£¡Ö£×£Â£Ã¤Î»þ¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÅê¤²¤ë¾ì½ê¤È¤«»È¤¤Êý¤È¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Ç¤â¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¡ËÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¾¡¤Æ¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤ß¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âè£·Àï¤ÏÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤ÆÈïÃÆ¸å¡¢ÂÇÀþ¤¬À¹¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï»³ËÜ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë£²¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢·ª»³£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¡¢ÆüËÜÌîµå¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨Åê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤Ê¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡È¤Þ¤ÊÄï»Ò¡É¤Ë¡¢·ª»³£Ã£Â£Ï¤Ï¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¡ÊÆóÅáÎ®µ¯ÍÑ¡Ë¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¤¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¤½¤ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£