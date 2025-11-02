富山が降格決定の愛媛と1-1ドロー…残留へわずかに望みをつなぐ
[11.2 J2第35節 富山 1-1 愛媛 富山]
J2第35節が2日に行われ、富山県総合運動公園陸上競技場で対戦した19位カターレ富山と20位愛媛FCは1-1で引き分けた。
富山は残り4試合となった前節終了時点で、残留圏内の17位ロアッソ熊本と勝ち点8差、16位藤枝MYFCとは勝ち点10差。崖っぷちの状況の中、前節に降格が決まった愛媛に先制を許した。
前半37分、左CKの流れからペナルティエリア右に走り込んだMF曽根田穣が折り返し、DF石尾崚雅が右足でシュート。ディフレクションを経てネットが揺れ、今季2得点目を挙げた。
このまま負ければ降格決定の可能性も出てくる富山だったが、後半アディショナルタイム4分に追い付く。右のショートコーナーからMF河井陽介がクロスを送り、DF深澤壯太がヘディングでゴール右に押し込んだ。
深澤はチームを救う今季2点目をマーク。富山は1-1のドローに持ち込み、他会場の結果を受けて今節の降格は回避した。残り3試合で17位熊本と7ポイント差、16位藤枝とは9ポイント差となっている。
