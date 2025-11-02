水戸が甲府を破って首位キープ!! 次節にもJ1初昇格&優勝が決まる可能性
[11.2 J2第35節 甲府 0-1 水戸 JITス]
首位の水戸ホーリーホックは2日、J2第35節でヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利した。3位のジェフユナイテッド千葉とは勝ち点5差のままだが2位のV・ファーレン長崎とは勝ち点4差に広がった。
序盤は甲府がゴールに迫っていったが決定的なシュートを放つには至らず時間が経過していった。すると水戸は前半45分、DF大森渚生が左サイドから上げたクロスをFW多田圭佑がファーサイドから折り返すと、ボールを収めたMF加藤千尋がボレーシュート。角度のないところから放ったボールはファーサイドネットを揺らし、1-0のリードで試合を折り返した。
追いかける甲府は後半19分、DF一瀬大寿のクロスをMF田中雄大が頭で合わせたが枠の右。一方の水戸はボールを回しながら時間を進める手堅い試合運びを見せていった。
終盤は甲府が攻勢を強め、ラストプレーではゴール前で田中がヘディングシュートを放ったものの枠を捉えられずタイムアップ。水戸が完封勝利を収めて昇格と優勝に近づく勝利を収めた。
J2は残り3節。水戸は次節勝利して千葉が引き分け以下、もしくは長崎が敗れた場合にJ1初昇格が決まる。さらに水戸が勝利して千葉が引き分け以下かつ長崎が敗れた場合、J2優勝が決まる。
