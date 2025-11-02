長野vs高知 スタメン発表
[11.2 J3第34節](長野U)
※16:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 16 石井光輝
DF 24 砂森和也
MF 9 藤森亮志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 2 吉田知樹
DF 3 中田永一
DF 4 小林大智
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
控え
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 38 鈴木俊也
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
白石尚久
