[11.2 J3第34節](長野U)

※16:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 13 小西陽向

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 16 石井光輝

DF 24 砂森和也

MF 9 藤森亮志

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

FW 18 浮田健誠

監督

藤本主税

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 2 吉田知樹

DF 3 中田永一

DF 4 小林大智

DF 72 福宮弘乃介

MF 8 高野裕維

MF 15 小林里駆

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 26 須藤直輝

FW 18 東家聡樹

控え

GK 21 大杉啓

DF 25 今井那生

DF 38 鈴木俊也

MF 7 金原朝陽

MF 10 佐々木敦河

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

白石尚久