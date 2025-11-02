群馬クレインサンダーズのヨハネス・ティーマンが欠場…脳震盪の診断を受け、復帰は未定

11月2日、B1東地区の群馬クレインサンダーズはヨハネス・ティーマンが同1日の横浜ビー・コルセアーズ戦で負傷し、脳震盪と診断されたことを発表した。復帰の目安は未定で、今後の練習・試合出場等については、Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断するという。

現在31歳のティーマンは、206センチ110キロのパワーフォワード。出身地のドイツでキャリアを積み、2024－25シーズンに群馬へ加入した。副キャプテンを務める今シーズンは11試合に出場し、1試合平均22分11秒の出場で、10.8得点6.4リバウンド3.0アシストを記録している。

2日の横浜BCとのGAME2にはティーマンはチームに帯同をせずロスター外。また、コー・フィリッピンもコンディション調整のためロスターに入っていない。

【動画】ティーマンがベースラインドライブからレイアップを決める