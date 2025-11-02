◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―5 ドジャース（2025年11月1日 トロント）

ブルージェイズの32年ぶり世界一はならなかった。本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でドジャースに延長11回、4―5で逆転負け。93年以来となる世界一にあと一歩届かなかった。

「8番・三塁」で先発したクレメントは3安打の活躍。今ポストシーズン（PS）では通算30安打となり、2020年にレイズのアロザレーナ（マリナーズ）がマークした同一PS29安打のメジャー最多記録を更新した。しかし、チームは20年のレイズと同じくドジャースに敗れた。PSでは13試合連続安打で、92年WSでMVPに輝いたボーダーズの12試合を更新する球団新記録でもあった。

9回には2死満塁で山本から左中間へ大きな当たりを飛ばしたが、中堅パヘスの好守に阻まれてサヨナラはならず。これが今季最後の打席となったクレメントは「たぶん1時間は泣いていた。もう涙は止まったと思ったのに」とうつむいた。

クレメントは17年ドラフトでインディアンス（現ガーディアンズ）に入団し、21年にメジャーデビュー。23年にブルージェイズへ移籍し、内野全ポジションを守るユーティリティー性を生かして今季はキャリアハイの157試合に出場。こちらも自己最高の12本塁打、51打点でチームに欠かせない存在となっていた。