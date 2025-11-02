Í³¿»Ù¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡ÖºòÆü¤è¤êº£Æü¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÂÎ¤ÎÊÑ²½¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤â³Î¿®
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½4¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯11·î1Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËºÇ½ªÂè7Àï¤Ë9²óÅÓÃæ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·2²ó2/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¤ÎÂè6Àï¤ËÂ³¤¯¡¢¼¹Ç°¤ÎÏ¢Åê¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¡¢¤µ¤é¤ËWS¤ÎMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌðÅÄ½¤»á¡Ê66¡Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¡ÈÍ½¸À¡É¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÌðÅÄ»á¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÂÎ´´¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£6²ó96µå¤òÅê¤²¤¿Á°Æü¤«¤é¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Î±¿Æ°ÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤è¤êº£Æü¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌðÅÄ»á¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±¦ÏÓ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÅÄ»á¤Ï¡Öº£Æü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¯Åê¤²Êý¤È¤«¤Ï¶ÚÎÏ¤È¤«¤òÍê¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ÆÅêµå¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ºòÆü¤ÏÅêµå¤·¤Æº£Æü³Î¤«¤ËÈè¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢º£Æü¥Ü¡¼¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤¬¤½¤ì¤À¤±º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ä¤«¤é¼«Ê¬¤Î½ÐÍè¤ë»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÂÎ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³ËÜ¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬ÂÎ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï±¦¸ªÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤âº£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê30»î¹ç¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦49¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢WS¤Ç¤â3¾¡¤È°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»³ËÜ¤¬º£Ç¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë²ÌÏÀ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÄã¤á¤Î¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌðÅÄ»á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¡È¤ª¤ª¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬´°À®¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¡ÈÍ½¸À¡É¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´Ö39Ê¬¤ÎÎò»ËÅª»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤âÂè2Àï¤Î´°Åê¤«¤éÃæ1Æü¤Ê¤¬¤é¡¢»Ö´ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ç¸¥¿ÈÅª»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÌðÅÄ½¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤É¤ì¤À¤±À¨¤¤¤«¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¥¿¥Õ¤ÊÂÎ¤ÏÌðÅÄ»á¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌðÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Èà¤ÎÅØÎÏ¡£ËÍ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸¬Â½¡£»³ËÜ¤¬Â¾¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö½ã¿è¤ÇÁÇÄ¾¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ìÈÖ¡×¤È¤·¡ÖËÍ60²á¤®¤Æ¤ë¥¸¥¸¥¤¤ä¤«¤é¡¢ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤Ç¤¤¿Â¹¡×¤È¼«Ëý¤Î¡ÈÂ¹¡É¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸Ø¤é¤·¤²¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£