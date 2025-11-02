自民党の長島昭久政調会長代理（63）が2日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。日中首脳会談について言及した。

番組では高市首相の外交ウイークについて取り上げた。高市首相は自身のＸ（旧ツイッター）に、APEC首脳会議の控室で中国の習近平国家主席と向かい合い、互いに笑顔を見せるショットを投稿していたとも伝えた。

柔らかい表情の2人について、普段見せない表情だと言われた長島氏は「そうですね。中国国内ではどういう反応をしているかというのは分かりませんけれども、ごく自然な表情で良かったんじゃないでしょうかね」とコメント。

「まあ日米も日中も日韓も、新しい総理大臣になって初めての首脳会談、シリーズですから。そういう意味では個人的な首脳同士の信頼関係をまず築くという点において、まあこの写真が象徴するように、いい雰囲気でスタートができたんじゃないでしょうか」と評価した。

高市首相が現地入りした際には、日中首脳会談が対面で実現できるか分からない状態だったが、中国側が最終的に応じると決めた背景を問われると、「まあちょっと読みすぎかもしれないけど、日米首脳会談が思いのほかうまく運んだというのが、あったのかなあと思いますね」と長島氏。

「トランプさんはやっぱり米中首脳会談を一番の主軸において今回のアジア歴訪を考えていたと思うんですよね。そのためには日本という同盟国との結束を示すことが一番大事だった。それが示された」と説明、「でまあ中国側も、ならば日本と会って、きちんとスタートしようと思ったのではないかと想像します」と述べた。