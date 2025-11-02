全日本大学駅伝（２日・熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）――駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。

５区伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の快走で３人を抜いて先頭に立ち、その後はトップを譲らなかった。２分１秒差で中大が過去最高タイの２位に入り、青学大が３位。８位の順大までがシード権を獲得した。

区間新、２大会連続区間２位の雪辱

「つなぎの区間」とされる５区で勝負をかけた駒大が、伊勢路を独走した。

首位から３５秒差の４位でたすきを受けたのは、日本学生個人選手権１万メートル王者の伊藤蒼唯（４年）。この５区を「攻めの区間にしよう」というチームの戦略を胸に、前を走る３チームを猛然と追いかけた。

あっという間に帝京大を抜くと、５キロ過ぎでトップ争いをしていた中大と国学院大も抜き去った。その後もペースは衰えず、２位国学院大と５２秒の大差をつけてたすきをつないだ。全日本では２大会連続区間２位に甘んじた無念を晴らす区間新の快走。「ずっとあと一歩で手が届かなかった区間賞。うれしいの一言に尽きる」と喜びを爆発させた。

昨年は国学院大が中盤にレースの主導権を握り、優勝した。その経験を踏まえ、藤田敦史監督が「中盤にゲームチェンジできる選手」と、５区に送り込んだのが伊藤だった。してやったりの働きに、指揮官は「チームを押し上げる走りをしてくれた」と賛辞を送った。

学生駅伝３冠を狙った今季だったが、出雲で５位に沈んだ。選手たちは悔しさをバネに練習に打ち込み、出雲以降は控えも含め誰一人練習から離脱しなかった。全員が一丸となっての完勝に、藤田監督は「チーム力の勝利」とうなずいた。３年ぶりの頂点を目指す箱根へ向け、視界は開けた。（常陰亮佑）

◇

【総合記録】〈１〉駒大（小山、谷中、帰山、安原、伊藤、村上、佐藤、山川）５時間６分５３秒〈２〉中大５時間８分５４秒〈３〉青学大５時間９分２８秒〈４〉国学院大５時間９分４５秒〈５〉早大５時間１０分２１秒〈６〉帝京大５時間１０分５６秒〈７〉創価大５時間１１分５６秒〈８〉順大５時間１４分３３秒〈９〉城西大〈１０〉日大

◇

【区間最高】１区（９・５キロ）中村晃斗（志学館大）２７分２０秒▽２区（１１・１キロ）楠岡由浩（帝京大）３１分１秒＝区間タイ▽３区（１１・９キロ）野中恒亨（国学院大）３３分１１秒▽４区（１１・８キロ）柴田大地（中大）３３分５２秒▽５区（１２・４キロ）伊藤蒼唯（駒大）３５分１秒＝区間新▽６区（１２・８キロ）飯田翔大（青学大）３７分２０秒▽７区（１７・６キロ）黒田朝日（同）４９分３１秒＝区間新▽８区（１９・７キロ）工藤慎作（早大）５６分５４秒