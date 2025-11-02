◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

2年連続での世界一の座をつかんだドジャース。勝った方が世界一となる大一番で勝利をたぐり寄せたのは、連投起用に応えた山本由伸投手の力投でした。

試合後には山本投手を「世界一の投手」と語り、その姿をたたえていた大谷翔平選手。試合後には自身のインスタグラムを更新し、大谷選手らしい表現で改めてその姿を称賛しました。

シーズン中には、ピンチの場面を抑えてほえる山本投手の姿に「子ライオン」の写真を添えて投稿していた大谷選手。この山本投手と子ライオンの表情が似て見えることから、ファンの間でも話題となっていました。しかし今回は、最終戦を抑えほえる山本投手の姿に添えて、勇ましく口を開ける大人の「ライオン」の写真を投稿。山本投手の姿を、子ライオンから成長し百獣の王として君臨するライオンの姿に重ねました。

山本投手は負けたら終わりの第6戦に6回1失点の力投。世界一への望みをつなぐと、翌日の第7戦にはリリーフ登板。同点で迎えたサヨナラのピンチを無失点でしのぎ、その後11回まで投げきって試合を締めました。