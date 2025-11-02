◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズでブルージェイズに4勝3敗で勝利し、連覇を達成したドジャースのロバーツ監督が日本人選手3選手をたたえました。

大谷翔平選手はレギュラーシーズン55本塁打を放つと、投手としては14試合の先発で1勝1敗、防御率2.87の成績。ポストシーズンでは10月18日のリーグ優勝決定シリーズ第4戦で先発すると7回途中10奪三振無失点、打者としては3本のホームランを放ちシリーズMVPを獲得するなど、二刀流の活躍でチームをけん引しました。

この活躍にロバーツ監督は「翔平は野球界を代表する顔であり、世界的な期待と重圧を背負っています。彼がやったことは、ナショナルリーグのMVPに選ばれるでしょう。彼の功績は本当に特別なことです。素晴らしい人間であり、素晴らしい闘志を持っています」と称賛しました。

山本由伸投手は今季チームのローテーションを守り30試合で12勝8敗、防御率2.49とエースとして活躍。ワールドシリーズでは2試合で先発し勝利投手となると、第7戦では中継ぎとして2.2イニング無失点で自身3勝目を挙げ、チームをシリーズ制覇に導きました。

「由伸は野球界でトップクラスの投手だ。彼は今シーズンとポストシーズンでそれを示したと思います。精神的な要素、そして揺るぎない闘志を兼ね備えています」とたたえました。

佐々木朗希投手に対しては「朗希は若い選手で、序盤は本当に苦労しましたが、健康を取り戻し、本当に大きくチームに貢献しました。今年の朗希は大きな成長を遂げており、日本の皆さんは自分たちの選手をとても誇りに思っていると思いますし、我々は彼らを獲得できたことをとても幸運に思っています」とコメント。

佐々木投手はシーズン序盤はケガもあり苦しみましたが、シーズン終盤から中継ぎとして存在感を発揮。ポストシーズンでも9試合3セーブ、防御率0.84とチームの弱点だった中継ぎ陣を支えました。