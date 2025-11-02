大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、大阪府の吉村洋文知事が出演。１８４日間の会期を終えて１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博を総括した。

吉村知事は万博の「悪かったこと」として「東京メディア」とディスプレーに示した。開幕前後、東京メディアを中心に“万博サゲ”な報道が目立ったことへの恨み節だったが、もちろん万博のレガシーにも言及した。「自然破壊しながら分厚いのハメている。あれ僕は反対」というメガソーラーに替わる太陽光発電として、万博のバスシェルターにも設置されたペロブスカイト太陽電池を紹介。「日本が発明した技術」として「大きな工場を造る予定にしております」と説明した。

すると読売テレビの黒木千晶アナウンサーが「いろいろね、万博についての熱い思いを伺ってきました。ここまで吉村・大阪府知事でした。ありがとうございました！」と吉村知事の出演時間が終了したことを告げた。吉村知事も「ありがとうございました」と頭を下げた。

続けて黒木アナは次のゲストを呼び込んだ。

「さてここからは、ゲストにお越しいただいております。日本維新の会・吉村洋文代表です。よろしくお願いいたします！」

まさかの同一人物が別の肩書で紹介されると、スタジオが大爆笑に包まれた。そして経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が「万博の（ミャクミャクの）バッジ取った方がいいんじゃないですか」と政権与党の党首である吉村代表をイジった。しかし吉村氏は「僕はミャクミャクとともに生きていますから」と切り返して笑いを取っていた。