◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が２年ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。全員が区間５位以内でつなぐ安定した強さで、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）へも勢いがつく勝利となった。

優勝の立役者になった５区の伊藤蒼唯（４年）は、大会ＭＶＰに選ばれた。３５秒差の４位でタスキを受けると、約４キロで首位浮上。さらに５２秒も引き離し、３人抜きの区間賞でつないだ。ゲームチェンジャーの役割を果たした。

６区の村上響（３年）はさらに差を広げる区間２位の快走を見せ、７区のエース・佐藤圭汰（４年）、最終８区の主将・山川拓馬（４年）も盤石に走りきり、２年ぶりの優勝ゴールテープを最高の笑顔で切った。

伊藤は、１０月の出雲駅伝でも４区２位と快走していた。それでも「出雲の時より通過（タイム）が良かったので、これはたぶん狙えるぞと。射程圏内だったので、行くしかない」と強い気持ちで足を回した。５区は「つなぎ区間」とも言われるが、層の厚い駒大だからこそ、「うちは逆にここで攻撃しようという監督の考えから、僕の配置が決まった。戦略がうまくはまって差ができた」と役割を果たす激走だった。

区間賞は１年時の箱根駅伝６区以来。「しっかりと区間賞が取れた。すごく自分にとっても、価値のあるものになったと思っています」と笑顔で話した。

学生３大駅伝開幕戦の１０月の出雲駅伝では、優勝候補の一角とされながら５位に終わった。ただその後、チームは一丸となって全日本大学駅伝へ調整。藤田敦史監督は「出雲以降、チームの状態は非常に良い。相性が良い全日本で１７度目の優勝を狙っていく。チーム一丸でやっていきます」と自信を見せていた。

ベストの布陣をそろえた中で、各選手が確実に力を発揮した駒大。藤色のタスキが伊勢路で２年ぶりに輝きを取り戻した。