通算１４アンダーでツアー初優勝を果たしトロフィーを掲げる仲村果乃（カメラ・今西　淳）

◆国内女子プロゴルフツアー　樋口久子・三菱電機レディス　最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

　プロ３年目の仲村果乃（プレナス）が初優勝を飾った。３打差４位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーで逆転勝利した。今季１０人目の初優勝者となった。

　京都市出身の２４歳。ツアー２９勝の吉川なよ子に高校１年生から師事し、技術を磨いてきた。仲村は「先生を超えたい。先生からも『超えちゃってね』と言われる。３０勝したい」と力を込めた。

　◆今季女子ツアーの初優勝者

　〈１〉工藤遥加（アクサレディス宮崎）

　〈２〉佐久間朱莉（ＫＫＴ這いバンテリンレディス）

　〈３〉稲垣那奈子（リゾートトラストレディス）

　〈４〉高野愛姫（ヨネックスレディス）

　〈５〉入谷響（ニチレイレディス）

　〈６〉内田ことこ（ミネベアミツミレディス）

　〈７〉荒木優奈（ゴルフ５レディス）

　〈８〉金沢志奈（ソニー日本女子プロ選手権）

　〈９〉菅楓華（ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン）

　〈１０〉仲村果乃（樋口久子・三菱電機レディス）