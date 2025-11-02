◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

プロ３年目の仲村果乃（プレナス）が初優勝を飾った。３打差４位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーで逆転勝利した。今季１０人目の初優勝者となった。

京都市出身の２４歳。ツアー２９勝の吉川なよ子に高校１年生から師事し、技術を磨いてきた。仲村は「先生を超えたい。先生からも『超えちゃってね』と言われる。３０勝したい」と力を込めた。

◆今季女子ツアーの初優勝者

〈１〉工藤遥加（アクサレディス宮崎）

〈２〉佐久間朱莉（ＫＫＴ這いバンテリンレディス）

〈３〉稲垣那奈子（リゾートトラストレディス）

〈４〉高野愛姫（ヨネックスレディス）

〈５〉入谷響（ニチレイレディス）

〈６〉内田ことこ（ミネベアミツミレディス）

〈７〉荒木優奈（ゴルフ５レディス）

〈８〉金沢志奈（ソニー日本女子プロ選手権）

〈９〉菅楓華（ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン）

〈１０〉仲村果乃（樋口久子・三菱電機レディス）