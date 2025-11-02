ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦い、5-4で勝利。2年連続の世界一に輝いた。4-4の延長11回にウィル・スミス捕手が決勝ソロ。この一発は史上初の珍事だったという。

ドジャースは3-4の9回にロハスのソロで追いつくと、その裏に山本由伸投手が連投でマウンドへ。満塁のピンチを背負ったが無失点で終えた。延長10回も無失点で終えると11回の攻撃。2死からスミスが右腕ビーバーから左翼席へ勝ち越しソロを放った。

2ボールからの3球目、真ん中付近の甘いスライダーをとらえた一撃。ブルージェイズファンで埋まった場内は静まり返り、ドジャースのベンチは沸いた。さらに米記者も次々に反応した。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は自身のXに「ウィル・スミスが11回裏にホームランを放ち、ドジャースに5対4のリードをもたらした。なんてことだ」とつづった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者はXに「ウィル・スミスは、WS史上初となる第7戦の延長戦で本塁打を放った」と投稿。史上初の珍事だと指摘した。

ワールドシリーズの連覇は、1998年から2000年にかけて3連覇したヤンキース以来25年ぶり。



