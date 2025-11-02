ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、早稲田大学の男子チアリーディングチーム「SHOCKERS」とのコラボレーションを発表！

2025年11月2日に開催される「早稲田祭」にて、一夜限りのスペシャルステージを披露します。

学生たちの“NO LIMIT!”なチャレンジを応援する、超元気なパフォーマンスです！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 早稲田祭「SHOCKERSコラボステージ」

開催日：2025年11月2日(日)

時間：15:10〜15:45

場所：早稲田大学 大隈講堂前ステージ

今回のコラボレーションは、「SHOCKERS」が掲げる“日本を元気に、世界を笑顔に”のモットーが、超元気特区としてエンターテイメントを発信するユニバーサル・スタジオ・ジャパンの理念に合致したことから実現しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが「一生モノの絆と想い出を作る」学生たちを応援したい、という想いから企画された特別なステージです☆

早稲田祭のメインステージともいえる大隈講堂前ステージにてパフォーマンスを披露！

当日は約4000名の観客が集まる注目のステージです。

披露される全5曲のうち1曲で、USJスペシャルダンサーズとのコラボレーションが実現！

ダンサーたちがステージに登場し、学生たちのパフォーマンスを一緒に熱く盛り上げました。

世界で活躍する男子チアリーディングチーム「SHOCKERS」

「SHOCKERS」は、2004年に発足し2024年に20周年を迎えた、世界でも珍しい男子のみで構成されるチアリーディングチームです。

その活動は大学内にとどまらず、「NHK紅白歌合戦」や「MUSIC STATION」への出演など、メディアでも大活躍しています。

直木賞作家・朝井リョウ氏の小説『チア男子!!』のモデルとしても知られ、2019年には横浜流星さん、中尾暢樹さんのW主演で実写映画化もされました。

ヤクルトスワローズの応援演技や単独公演のほか、アメリカでの大会にも果敢にチャレンジし、多くの人を魅了しています！

学生たちの”NO LIMIT!”な想いと、USJのエンターテイメントが融合する特別なステージ。

日本を元気に、世界を笑顔にするパフォーマンスに、きっと心躍るはず！

早稲田祭で披露される、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと「SHOCKERS」のコラボステージの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post USJスペシャルダンサーズとのコラボ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 早稲田祭「SHOCKERSコラボステージ」 appeared first on Dtimes.