◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日 東京競馬場）

3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」が行われ、3番人気の3歳馬ミュージアムマイルは2着。皐月賞に続く2つ目のG1制覇はならなかった。

単勝1番人気のマスカレードボールがG1初制覇を飾った。3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。

ミュージアムマイル鞍上のC・デムーロは「集団で競馬をして、直線もいい脚だった。切れるというよりはジワジワ脚を使う馬。2000メートルは合っているし、いい競馬をしてくれた」と“相棒”をねぎらった。

高柳大師は「スタートもしっかり出てくれたが、ペースが遅かったのであの位置では厳しかった。左回りも全然大丈夫だった。この後のプランについたは全くの白紙です」とコメントした。

▼天皇賞・秋 かつては東京芝3200メートルだったが、1984年にグレード制導入とともに2000メートルに短縮。マイラーから中長距離馬まで幅広いメンバーとなることが多く、最もスリリングなG1の一つ。