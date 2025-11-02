歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログで、メジャーリーグのワールドシリーズに夢中になる様子を伝えています。



【写真を見る】【 市川團十郎 】ワールドシリーズ観戦のためサウナ入れず「最高！ぜんぜんサウナとか入れません!! !!」日本人選手の活躍に大興奮





團十郎さんは、11月2日朝、ブログに「アサウナきまして、アサウナ開始!!」と投稿。「とりあえず、なんかデトックス」とサウナでリラックスする様子を伝えていました。







しかし、11時49分の投稿では、「ここから（テレビの前）離れられない、サウナ入るまもなくずっとワールドシリーズです」と投稿。テレビ中継に釘付けになっている様子をうかがわせました。





その後も「見すぎてて全然入れない」「3分で出ます、、普段は10から20分です笑」とサウナに集中できない状況を報告。「すご、すご、」「オッケーって言った！かっこよ！かっこよい。やまもとさーん！！！」と試合の展開に興奮する様子を綴っています。





團十郎さんの熱は続き、「最高！ぜんぜんサウナとか入れません!! !!」と多数のキラキラ絵文字とともに投稿。「やまもとーーー 山本さーん！！！」と日本人選手を応援する様子も見られました。







最終的に13時23分には「ようやく入れた」と投稿。「ドジャース２年連続おめでとうございます!! 素晴らしいね！」と勝利チームを称えながら、「MVPは見ずにサウナへ ようやく入れたよ、、私的にはフリーマンさん 大谷さん 山本さん だと思います!!」とコメントし一連の投稿を締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】