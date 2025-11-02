「日本にとって何という瞬間だろう」ド軍日本人選手の活躍に米記者も“感慨” ロバーツ監督「彼らがいるのはとても幸運なこと」
ドジャースの世界一連覇は日本のファンにとっても特別な瞬間となった(C)Getty Images
ドジャースが世界一連覇を達成した。現地時間11月1日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回途中から救援登板した山本由伸が2回2/3を投げ抜き、“胴上げ投手”となった。
【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る
世界一連覇までの道のりは平坦ではなかったが、日本人選手の活躍がチームを頂点に導いたといっていい。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPが大谷翔平、ワールドシリーズのMVPに山本由伸が輝いたことを紹介し、「日本にとって何という瞬間だろう」と綴った。
山本はポストシーズン2完投で4勝をマークし、エースとして存在感を示すと、世界一の立役者となった。
大谷はリーグ優勝決定シリーズ第4戦で3発を放ち、投げても6回無失点10奪三振の好投を見せた。ワールドシリーズでも第3戦で2本塁打を含む4安打3打点と活躍し、投手としても初めて大舞台に上がり、二刀流で輝きを放った。
さらに、佐々木朗希もレギュラーシーズンでは苦戦したが、ポストシーズンでリリーフとしてマウンドに上がり、抑えとしても活躍して不安定なブルペン陣を支える役割を担った。
ドジャース専門メディア『Dodger Blue』は動画内で、試合後のデーブ・ロバーツ監督の会見の様子を公開。指揮官は日本人3選手について、それぞれコメントしている。
大谷については「ショウヘイは野球界の顔として、世界中の期待を背負っている。彼は今季のナ・リーグMVPになるだろう。彼が成し遂げたことは本当に特別だし、彼は人としてもプレーヤーとしても素晴らしい」とコメントすると、「ヨシノブはメジャーでもトップクラスの投手のひとり。ポストシーズンでもそれを証明した」と、山本にも最大級の賛辞を贈った。
さらに、佐々木については「ロウキは若い選手で、序盤は本当に苦しい時期を過ごしたが、健康を取り戻し、本当に大きく貢献してくれた。そして大きく成長してくれた」と、感慨深そうに話した。
「日本の人々が自国の選手たちをとても誇りに思っていることを知っている。彼らがいるのは私たちにとってとても幸運なことだよ」と語ったロバーツ監督。
日本人3選手がワールドシリーズでプレーして世界一を決めたのは史上初で、まさに日本のファンにとって特別な瞬間となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]