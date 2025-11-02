アポロ計画から半世紀を経て、世界各国は再び月を目指しだした。東京大学公共政策大学院の鈴木一人教授は「月面は軍事利用が禁止な一方、商業利用に制限は少ない。既に存在が確認されている月の水資源をめぐって、アメリカ陣営と中ロ陣営が火花を散らしている」という――。（第2回）

※本稿は、鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）の一部を再編集したものです。

■半世紀ぶりに始動した月面探査プロジェクト

宇宙に関して最近日本で話題になったのが、月面探査です。2024年4月10日、ワシントンのホワイトハウスで行われた日米首脳会談の中で、アメリカ主導の月面有人探査「アルテミス計画」において、日本人宇宙飛行士が月面に着陸するという約束が交わされました。アメリカによる最後の着陸から半世紀経った今、私たちはまた月面を目指しているのです。

NASAが月の南極に建設すると発表した「アルテミスベースキャンプ」の想像図（画像＝NASA／PD NASA／Wikimedia Commons）

かつての米ソ宇宙競争の時代、月面着陸には軍事的価値や商業的価値はなく、あくまでシンボルとしての価値が見出されていただけでした。

例えば、月に軍事的な施設をつくってもあまり意味はありません。そんな遠いところから地上に向けてミサイルを撃ったところで効果的な攻撃にはなりませんし、そもそも宇宙条約によって月面の軍事利用は禁止されています。

また、月面探査のことを考える上でもう一つ重要なのが、月面は国家による領有が禁止されていることです。今のところアメリカしか有人の月面着陸には成功していないのですが、アポロ11号が月面に降り立った時に撮影された、アメリカの旗が月面に立てられている有名な写真を見たことがあると思います。

あれは旗を立てただけであって領有の主張ではありません。あくまでもここに来ましたという証明のようなものです。類似した例で言えば、20世紀の初め頃の南極点一番乗り競争があります。あの時も同じように旗が立てられましたが、南極も月面と同様に、国家による領有が禁止（南極の場合は領有権の主張の凍結）されているのです。

■月に眠るロケット燃料

では、なぜ今になって、この月面探査が再開されたのでしょうか。しかも、アメリカや日本だけでなく、中国やロシアも参入して、月面探査競争が始まっています。

月をめぐる宇宙競争、それも今回は米中だけでなく、多くの国が参入する第2の宇宙競争が始まろうとしているのはなぜでしょうか。その理由は、1960年代の米ソ宇宙競争とは、かなり違っています。

今ふたたび各国が月面着陸を目指しているのは、月に水資源が存在していることと関係しています。月の南極に水があることは既に月を周回する衛星のデータから確認されていますが、果たしてどのくらいの量があるか、どのような保存形態なのかなど、詳しくはまだ分かっていないことも多くあります。

宇宙空間における水というものは非常に大事で、もちろん人間が飲むためというのもありますが、今一番考えられているのは、水を水素と酸素に電気分解して、それをロケットの燃料として使うことです。

さらに、その燃料を活用して、火星であるとか、それより先の宇宙空間の探査を行うことも、かなり本格的に検討されています。

■宇宙条約の抜け穴

一方で、こうした月面の商業的な利用や資源採掘に関するルールがないという、とても大きな問題があります。

月面の領有が禁止されているので、国家による月面の支配やそれにつながる活動はできないことになっていますが、企業による経済活動については、宇宙条約では具体的な言及はありません。つまり、民間企業が月に行って採掘する分には宇宙条約を根拠に禁ずることができないのです。

地球上では、通常、企業は国家のルールに守られています。もし契約不履行があれば裁判所に訴えることもできるし、自分たちが所有する資産が盗まれれば、警察に届け出て、犯人を捕まえることもできます。しかし、月面は国家による領有が認められていません。

どの国も領有していないということは、つまり、国家の管轄権が発生しておらず、そこに適用される法律も存在していない、ということになります。すなわち、企業活動を守る法律も裁判所も警察もないのです。

そのため、日本、アメリカ、ルクセンブルク、UAE（アラブ首長国連邦）は「宇宙資源法」という国内法を制定し、民間企業が月で水や資源を見つけた場合、各国の法律に基づいて、その所有権の存在を認めるような措置をとっています。

これはあくまでも資源を採掘した後に、その所有権が認められるのであって、月面での活動を保護する法律ではない、というところに留意が必要かと思います。つまり、月面で起こった争いごとについては、どの国も管轄権を持たず、国際的なルールもないため、お手上げの状態になっているのです。

■月面における米中競争

民間企業が月面で商業活動を進めていくことを見据えて、今まさに米中が月面の開発競争を始めようとしています。ここで重要となってくるのは、先の日米首脳会談の時にも話に出てきたアルテミス計画です。

この計画は、月の周りに宇宙ステーションをつくってそこから月に行き来することで、月面での開発や経済基盤の確立を目指し、月での人類の持続的な活動を実現するものとして取り組みが進められています。

ただ、第2次トランプ政権に食い込んでいたイーロン・マスク氏は、自らの事業としてスターシップと言われる巨大なロケットを開発しており、このロケットは月ではなく、火星に人類を移住させることを目的としてつくられています。

マスク氏が火星に強い関心を持つことで、アルテミス計画は破棄されるのではないかとの懸念も生じ、実際、第2次トランプ政権は、アルテミス計画の中核をなす月周回宇宙ステーションであるゲートウェイの予算をカットする方向に向かったときもありました（議会はこの予算案に反対し、結果的にゲートウェイの予算は確保されることになりました）。

スターシップ（画像＝Steve Jurvetson／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■宇宙の「ゴールドラッシュ」

イーロン・マスク氏が政権を離れたことで、アルテミス計画の廃止は免れたとはいえ、大きな計画変更は不可避であると見られており、日本人宇宙飛行士の月面着陸も可能になるかどうか不透明な状況です。

鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）

他方、中国とロシアはILRS（国際月面研究ステーション、International Lunar Research Station）というものをつくろうとしています。

この月面基地は、表向きは南極の昭和基地などと同様に、科学的な調査が目的とされています。しかし、宇宙における何らかのルール変更があった場合に、自分たちの領土として主張する目的で恒久的な基地をつくろうとしているようにも見られています。

このように、アメリカ陣営と中ロ陣営という二つの陣営が競争している状態にあって、そこにインドなどが独自に参加していたりもします。その目指す先は、月にある水資源です。

現状では定められたルールがないため、水資源を見つけたところが先取りするという「早い者勝ちルール」になってしまうのではないかと、私はとても危惧しています。現在の月面の開発は、このような混沌とした状況になっているのが現実です。

水資源が眠る月の南極（合成画像）（画像＝NASA/JPL-Caltech／PD NASA／Wikimedia Commons）

鈴木 一人（すずき・かずと）

東京大学公共政策大学院教授、地経学研究所所長

1970年生まれ。立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、英国サセックス大学大学院ヨーロッパ研究所博士課程修了（現代ヨーロッパ研究）。筑波大学大学院人文社会科学研究科専任講師・准教授、北海道大学公共政策大学院准教授・教授などを経て2020年10月から東京大学公共政策大学院教授。国連安保理イラン制裁専門家パネル委員（2013-15年）。2022年7月、国際文化会館の地経学研究（IOG）設立に伴い所長就任。2012年、『宇宙開発と国際政治』（岩波書店）で第34回サントリー学芸賞受賞。

（東京大学公共政策大学院教授、地経学研究所所長 鈴木 一人）