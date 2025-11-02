J２札幌、J１復帰の可能性が潰える。千葉に敵地で５失点惨敗、プレーオフ圏内進出への道が断たれる
１年でのJ１復帰の可能性は潰えた。
J２で11位の北海道コンサドーレ札幌は11月２日、J２第35節でジェフユナイテッド千葉と対戦した。
開始７分にカルリーニョス・ジュニオのゴールで先制を許す。だが、21分にスパチョークの得点で試合を振り出しに戻す。
タイスコアで迎えた後半、千葉の圧力に屈して痛恨の４失点。50分にC・ジュニオ、55分に椿直起、78分に石川大地、85分には呉屋大翔にゴールを割られる。90＋３分に青木亮太がネットを揺らしたが、反撃もここまで。２−５で惨敗を喫した。
前節でJ１自動昇格の可能性は消滅。千葉戦で引き分け以下なら他チームの結果に関係なく、６位までのプレーオフ圏内進出への道は断たれる状況だった。懸命に勝利を目ざしたが、無念の結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
