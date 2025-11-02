²áµî¤Ë¤È¤¢¤ëÌäÂê¤ò¡Ä¶âÈ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼(¹â¿ù¿¿Ãè)¤¬ÅÐ¾ì ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÂè4ÏÃ¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¹¥±éÃæ¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ª¿Ü(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤ÏÄ´¶µ»Õ¤Î¹Ãæ(°ÂÆ£À¯¿®)¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æü¹âÃÏÊý¤Î°éÀ®ËÒ¾ì¤òË¬¤Í¤ë¡£¹ÌÂ¤(º´Æ£¹À»Ô)¤¬1²¯±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤Ë¤Ê¤ë·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á°éÀ®ËÒ¾ì¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶¯¤¯¡¢¼êÎý¤ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·ª¿Ü¤È¹Ãæ¤Ï¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹¡£´ä¼ê¶¥ÇÏ½êÂ°¤Î¶âÈ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦º´ÌÚÎ´ÆóÏº(¹â¿ù¿¿Ãè)¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Îº´ÌÚ¤¬Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Îµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾å¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤È¤¢¤ëÌäÂê¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ž¥Ž¥Ž¥¡£
º´ÌÚ¤ÎÏÓ¤ò¿®¤¸¤ë·ª¿Ü¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÊ¿ÎÉ¹±ÌÀ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤Ë¤â¤¢¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢Í¥ÂÀÏº(¾®Àô¹§ÂÀÏº)¤¬ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¹â¿ù±é¤¸¤ëº´ÌÚ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶¥ÇÏ¤¬¿È¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Èµ³¼ê¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥Á¥ã¥é¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ä´¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤ë¤Û¤É¤Îµ³¾è¥»¥ó¥¹¤È¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¡¢Gµ¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS
º´ÌÚÎ´ÆóÏºÌò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©)¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¡¦·ª¿Ü±É¼£¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¹¥±éÃæ¤Î¤Û¤«¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·ª¿Ü¤È¹Ãæ¤Ï¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤¹¡£´ä¼ê¶¥ÇÏ½êÂ°¤Î¶âÈ±¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦º´ÌÚÎ´ÆóÏº(¹â¿ù¿¿Ãè)¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Îº´ÌÚ¤¬Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Îµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾å¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤È¤¢¤ëÌäÂê¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿Ž¥Ž¥Ž¥¡£
º´ÌÚ¤ÎÏÓ¤ò¿®¤¸¤ë·ª¿Ü¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÊ¿ÎÉ¹±ÌÀ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤Ë¤â¤¢¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¡¢Í¥ÂÀÏº(¾®Àô¹§ÂÀÏº)¤¬ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¹â¿ù±é¤¸¤ëº´ÌÚ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶¥ÇÏ¤¬¿È¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Á³¤Èµ³¼ê¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥Á¥ã¥é¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ä´¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤ë¤Û¤É¤Îµ³¾è¥»¥ó¥¹¤È¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Á¡¢Gµ¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)TBS¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ë¡¿TBS