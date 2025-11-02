【RIZIN】ケラモフがウイルス性胃腸炎でドクターストップ 試合中止の松嶋こよみがコメント
■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』公開計量
（2日／神戸ハーバーランド スペースシアター）
大会前日に公開計量が行われ、第12試合に出場予定だった元RIZINフェザー級王者のヴガール・ケラモフが、ウイルス性腸炎と診断されドクターストップとなったことが発表された。これにより、松嶋こよみとの試合は中止が決定した。
前日に試合が中止になった松嶋は公開計量の壇上でマイクを持ち「ケラモフ選手が体調崩してしまったようで試合がなくなってしまったんですけど、早く回復をしてくれるのを祈ってます」とケラモフの体調を思いやった。
【動画】試合前に意気込みを語ったヴガール・ケラモフ＆松嶋こよみ
無念の欠場となってしまったが「また機会があってこういう舞台に立てるように、しっかり準備して練習していきたいと思います。ぜひ応援していただけたらありがたいです。明日は良い試合ばっかりなので楽しみにしてください」とファンにあいさつした。
そのほか、第2試合に出場する山内渉が契約体重57キロを300グラムオーバー。対戦相手のトニー・ララミーはクリアしたため、試合開始時に山内にイエローカード1枚（減点割合20％）が出され、ララミーが勝った場合のみ公式記録、ララミーが引き分け、もしくは負た場合は記録がノーコンテストのルールで実施される。
■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』対戦カード
第14試合／秋元強真vs.萩原京平
第13試合／女子スーパーアトム級タイトルマッチ
伊澤星花 vs. 大島沙緒里
第12試合【中止】／ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ
第11試合／摩嶋一整 vs. 木村柊也
第10試合／ケイト・ロータス vs. イ・ボミ
第9試合／宇佐美正パトリック vs. 桜庭大世
第8試合／中島太一 vs. 後藤丈治
第7試合／貴賢神 vs. MAX吉田
第6試合／金太郎 vs. リ・ユンフォン
第5試合／雑賀“ヤン坊”達也 vs. ヌルハン・ズマガジー
第4試合／鹿志村仁之介 vs. 安井飛馬
第3試合／キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ
第2試合／トニー・ララミー vs. 山内渉
第1試合／KING陸斗 vs. 水野夢斗【K】
OPENING FIGHT 第5試合／NOEL vs. 海咲イルカ
OPENING FIGHT 第4試合／赤平大治 vs. 翔磨【K】
OPENING FIGHT 第3試合／宮川日向 vs. MG眞介
OPENING FIGHT 第2試合／元氣 vs. 林眞平【K】
OPENING FIGHT 第1試合／みいちゃんレンジャージム vs. 伊藤菜の花【K】
【K】＝キックボクシングルール
