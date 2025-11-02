元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が３１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。球界のレジェンド投手から「バカ野郎！」と叱られた過去を明かした。

番組では米大リーグ、ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズについて特集した。

ドジャースの山本由伸投手は２６日のワールドシリーズ第２戦に先発し、ブルージェイズを４安打１失点でプレーオフ２試合連続の完投勝利をマークする快投を演じた。その投球内容について、６つの球種を１９の速度帯で投げ分け、相手打線を抑え込んだと紹介した。

夏休み中の羽鳥慎一アナウンサーの代役を務める草薙和輝アナウンサーから「一茂さん、単純計算で１つの球種で３つスピードが違う、３段階違うということ？」と尋ねられると、「これはやはりバッターは困るわけですね」と回答。続けて「江川投手が、僕が１回、お酒の席で、『江川さんって、２球種しかないですよね』って言ったら、『バカ野郎！』と。『真っすぐとカーブ、それぞれ３球種持ってるんだ』と」と大先輩で元巨人の大エース、江川卓氏から叱られたエピソードを披露。「つまりスピードとかで投げ分けているということを、江川さんはおっしゃっていて。例えばカーブだったら、三振取るボールとカウント取るボールとわざとボール球にするカーブと３種類持っていると江川さんがおっしゃっていたのを今、思い出したんです」と回想していた。