ÅìµþÏ»Âç³Ø¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£±°Ì¡¦¾¾²¼Êâ³ð¤¬£´ÅÙÌÜ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¡À¾Éð£±°Ì¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤éÍ¥¾¡¤ÎÌÀÂç¤«¤é£¶¿Í¼õ¾Þ¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£²Æü¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££µµ¨¤Ö¤ê£´£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÀÂç¤«¤é£¶¿Í¤¬¼õ¾Þ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ë¤¬ËþÉ¼¤Ç£²µ¨Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô¡¢¿ô»ú¤Ê¤·¤Ï½é¡£ËþÉ¼¤Ï£±£µÉ¼¡£ÌÀÂç¡¦µÜÅÄ¤Ï»°ÎÝ¤Ç¡¢Ë¡Âç¡¦¾¾²¼¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Î£±ÅÙ¤ò´Þ¤à¡£
¡¡¢¦Åê¼ê¡¡ÌÓÍø³¤Âç¡ÊÌÀÂç¡ËËþÉ¼¢
¡¡¢¦Êá¼ê¡¡¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼¢
¡¡¢¦°ìÎÝ¡¡µÜÅÄÃÎÌï¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£°É¼¢
¡¡¢¦ÆóÎÝ¡¡²¬ÅÄ·¼¸ã¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼
¡¡¢¦»°ÎÝ¡¡¾¾²¼Êâ³ð¡ÊË¡Âç¡ËËþÉ¼¤
¡¡¢¦Í··â¡¡¸÷¹°ÈÁ¹â¡ÊÌÀÂç¡Ë¡¦¾®ÎÓÈ»æÆ¡ÊÎ©Âç¡Ë¤È¤â¤Ë£·É¼
¡¡¢¦³°Ìî¼ê¡¡Æ£¿¹¹¯½ß¡ÊË¡Âç¡ËËþÉ¼¡¢ºç¸¶¼·ÅÍ¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼¡¢ÀÐ¶¿²¬ÂçÀ®¡ÊÁáÂç¡Ë£±£²É¼¢