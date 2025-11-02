¡¡Ë¡Âç¡¦¾¾²¼Êâ³ð

¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£²Æü¡¢º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££µµ¨¤Ö¤ê£´£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÀÂç¤«¤é£¶¿Í¤¬¼õ¾Þ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÌÓÍø³¤ÂçÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ë¤¬ËþÉ¼¤Ç£²µ¨Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£

¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô¡¢¿ô»ú¤Ê¤·¤Ï½é¡£ËþÉ¼¤Ï£±£µÉ¼¡£ÌÀÂç¡¦µÜÅÄ¤Ï»°ÎÝ¤Ç¡¢Ë¡Âç¡¦¾¾²¼¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Î£±ÅÙ¤ò´Þ¤à¡£

¡¡¢¦Åê¼ê¡¡ÌÓÍø³¤Âç¡ÊÌÀÂç¡ËËþÉ¼­¢

¡¡¢¦Êá¼ê¡¡¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼­¢

¡¡¢¦°ìÎÝ¡¡µÜÅÄÃÎÌï¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£°É¼­¢

¡¡¢¦ÆóÎÝ¡¡²¬ÅÄ·¼¸ã¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼

¡¡¢¦»°ÎÝ¡¡¾¾²¼Êâ³ð¡ÊË¡Âç¡ËËþÉ¼­¤

¡¡¢¦Í··â¡¡¸÷¹°ÈÁ¹â¡ÊÌÀÂç¡Ë¡¦¾®ÎÓÈ»æÆ¡ÊÎ©Âç¡Ë¤È¤â¤Ë£·É¼

¡¡¢¦³°Ìî¼ê¡¡Æ£¿¹¹¯½ß¡ÊË¡Âç¡ËËþÉ¼¡¢ºç¸¶¼·ÅÍ¡ÊÌÀÂç¡Ë£±£´É¼¡¢ÀÐ¶¿²¬ÂçÀ®¡ÊÁáÂç¡Ë£±£²É¼­¢