俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のYouTubeチャンネルで、昨今流行りの “麻辣湯” を初めて体験した模様を投稿しています。



【写真を見る】【 松村沙友理 】初の麻辣湯もぐもぐ「もっと早く教えてくれたら」 “ゼロ辛でも白湯と薬膳のコラボ” 堪能 安定の2杯＆丼





松村さんは入店して店員の方から説明を聞くと「すごい魅力的な4つすぎません？」と4タイプのスープに感心。ここはスタンダードの「薬膳」と「トムヤム」を選ぶとして、 “安定の2杯コース” となりました。





「薬膳」側は春雨麺にきのこと野菜・そして牛肉をトッピング。「トムヤム」側にはこんにゃく麺とすり身団子を選んで、特徴をつけます。さらにサイドメニューとして勧められた魯肉飯（ルーロー飯）もオーダー。







テーブルに並んだ3つの丼は壮観の一言。松村さんはまず「薬膳スープ」の麺に取りかかります。松村さんは「濃厚な白湯と薬膳の感じがあんまり食べたことない感じ」「めっちゃ美味しいこれ」と目を丸くしています。春雨麺と野菜の組み合わせにも「すごいヘルシーでステキなご飯ですね」と感心しながらどんどん食べ進みます。牛肉のトッピングにも「贅沢ですねこれは」と満足しつつ、今回ゼロ辛にした松村さんは「辛いもの食べられない人でも大満足のお味なんですね」と感銘を受けた模様。















途中で魯肉飯を食べたり、麺に黒酢をかけて味変を楽しみながら、まずは薬膳スープの麺を完食。続いて「トムヤムスープ麺」に取りかかった松村さんは、スープを一口味わって「なんか全部のトムヤムクンこれになってほしいくらい」と気に入った様子。さらにこんにゃく麺をすすって「本当に普通の麺食べてる感じ」「このこんにゃく麺でカロリー抑えられるならめっちゃこれで良いですなあ」とここでも感心。さらにすり身団子を食べては「濃厚なエビ！」「めっちゃちゃんとイカ！」と、海鮮の味にも驚いています。









松村さんは「トッピングする具材によって」「美容も健康もまかなえて」「こんなに美味しくて…」「すごいご飯ですね」と震撼。2杯の麺と1杯の丼を完食した松村さんは「（麻辣湯を）辛いもの好きが食べる料理」と思い込んでいたところを、2杯ともゼロ辛を選んでも「白湯と薬膳のコラボレーションが」「すっごい美味しかったですね」「私にもっと早く教えてくれたら良かったのに！」と、この出会いを喜んでいました。

【担当：芸能情報ステーション】