¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ç®ÅÄ¿ÀµÜÀ¾ÌçÁ°¡Á»°½Å¡¦°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ±§¼£¶¶Á°¡¢£¸¶è´Ö£±£°£¶¡¦£¸Á¡Ë¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£±£·ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¶ðÂç¤ÎÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤¬à¥¨¡¼¥¹á¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·¶è¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥±¥¬ÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¶è´Ö£³°Ì¤Î£µ£°Ê¬£²£¶ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂçÈ¬ÌÚÁí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£·¶è¤òÁö¤ë¤Î¤Ïº´Æ£¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÈ¢º¬¤Ë¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÌµÇ°¤Î£µ°Ì¡£¶ðÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Öº´Æ£¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê°Â¿´¤·¤Æ¡Ê¥¿¥¹¥¤ò¡ËÅÏ¤»¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£ÍèÇ¯£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÈ¢º¬£±ËÜ¤Ë¹Ê¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ê¤¤¡£È¢º¬¤Ï£²£°¥¥í¤Çº£Æü¤Ï£±£·¥¥í¡£¤³¤ì¤«¤é¹ç½É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤â¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤ËÍè¤ÆºòÇ¯È¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£º´Æ£¤ÎÉüÄ´¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£