福岡県高校駅伝が２日、嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コースで行われ、男子（７区間４２・１９５キロ）は福岡第一が２時間７分３１秒で、女子（５区間２１・０９７５キロ）は筑紫女学園が１時間９分秒５７秒で優勝し、全国高校駅伝（１２月２１日、京都・たけびしスタジアム京都）の出場権を獲得した。男子の全国高校駅伝で優勝５回を誇る名門の大牟田は２時間１６分４４秒で１１位だった。

大牟田は昨年の全国大会でも準優勝の好結果を残したが、学校側は２５年度からＯＢの磯松大輔監督を招へいし、実質的な監督だった赤池健ヘッドコーチ（ＨＣ）をサポート役に降格させる方針を決定。選手と保護者は反対し、撤回を求めたが、覆ることはなかった。その後、赤池氏は大牟田のＨＣを辞任し、鳥取城北に監督として移ることが決定。各選手が保護者と話し合った結果、当時１、２年生（現２、３年生）１９人のうち１８人が赤池氏の指導を受けることを希望し、今春、鳥取城北へ集団転校した。赤池氏の指導を希望して大牟田への入学を予定していた新入生の大半も鳥取城北へ進路を変更した。

磯松新監督率いる大牟田は、学校に残ることを選択した選手と新入生を中心に活動。この日は、１年生４人、３年生３人が懸命にタスキをつないで１１位でゴールした。

一方、鳥取城北に転校した選手は、全国高校体育連盟の規定で転校後、６か月（水泳は１年）は同連盟の主催大会に出場できないため、夏の全国高校総体（インターハイ）、その予選に当たる県大会や中国大会は不参加だったが、１０月以降、出場可能に。１日に行われた鳥取県大会で全７区間で区間賞を獲得し、２時間３分４９秒の好タイムで全国大会出場を決めた。