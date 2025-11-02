◆卓球 全日本選手権カデットの部 第２日（２日、広島グリーンアリーナ）

１３歳以下女子シングルスで、８歳３４５日で大会最年少出場の川口あさひ（偉関ＴＴＬ）が１勝を挙げた。初戦の２回戦で井内那柚（１０）＝北島ジュニア＝に３―０のストレート勝ち。３回戦は高橋紅葉（１１）＝ＴＩＴ＝に１―３で敗れた。２試合を通じ、「声が出せて、落ち着いて試合ができたところが良かった」と振り返った。

大会最年少であることは事前に知っていたという。優勝を目標に掲げ、「年上でも気にせず試合をしようと思った」。身長１３２センチと小柄だが、相手の動きをしっかりと見ながら、両ハンドでテンポ良く攻めた。

今年３月に行われた選考会を突破し、２７日に開幕する小学生以下の東アジアホープス大会（中国・上海）代表に選ばれている。日本卓球協会関係者によると、小３での代表入りは福原愛、伊藤美誠、張本智和、松島美空と並ぶ史上５人目だ。

目標とする選手は張本美和（木下グループ）だという。「努力家なところ」を見習い、午後９時まで練習に励む一方で、最近は「身長を大きくしたい」と就寝時間を３０分ほど早め、睡眠時間の確保を心掛けている。名前の「あさひ」は、覚えやすさと「毎日元気で楽しく過ごせるように」との願いを込めて名付けられた。将来の夢を「五輪で金メダル」と掲げた。