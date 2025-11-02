◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースが2年連続で世界一の座をつかみました。最終第7戦も延長にもつれるなど、大熱戦となったワールドシリーズ。試合後のグラウンドにはレジェンド左腕の心温まるシーンがありました。

その左腕とは、今季限りの現役引退を発表しているクレイトン・カーショー投手。ドジャース一筋18年のカーショー投手は、これまでメジャーのレギュラーシーズンで通算455試合に登板し、223勝をあげました。シーズン終盤にはリリーフとして躍動。引退を表明してからもチームのために腕を振り続けていました。

この日もブルペンでボールを投げ込み、起用に備える姿も見せていたカーショー投手。登板はありませんでしたが、これで現役生活に終止符を打ちました。

世界一の歓喜にわくグラウンドでは、カーショー投手の元に家族が一斉に駆け寄ります。これを両手をいっぱいに広げて受け止めたカーショー投手は、涙を浮かべながらさらに力強く抱きしめました。