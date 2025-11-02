WSÏ¢ÇÆ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é½ËÊ¡Â³¡¹¡Ö¤ª¡Á¤¤¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¥ó¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤ËÇË¤ê¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö°ËÆ£±à¡×¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¸ø¼°X¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö½Ë¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡¡ª¤ª¡Á¤¤¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¥ó¡ªµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Ö2025Ç¯¤âºÇ¹â¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤ÎÆü¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¾Àî¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢ÆóÏ¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ø¡£´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖNew¡¡Balance¡×¤â¸ø¼°X¤Ç¡ÖCongratulations to back-to-back World Series¡¡Champion, Shohei Ohtani¡ÊWSÏ¢ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£