高齢ドライバーによる事故が社会問題化するなか、親の運転に不安を抱く子世代は少なくありません。しかし、いざ「免許返納」を切り出そうにも、生活の足が奪われることへの反発や、親のプライドを考えると、強く言い出せないのが実情です。なぜ、これほど不安なのに話し合いは進まないのでしょうか。調査データから、子世代が抱える深刻なジレンマと、この問題の根深さについて解説します。

父の危険な運転に息子が進言も、まさかの剣幕

瀬川健一さん（48歳・仮名）。帰省した際、父・昭雄さん（77歳・仮名）が運転する車の助手席に座ったときのことを振り返り、「本当に恐ろしい……」とポツリ。

一緒に、近所のスーパーに買い物にいったときのこと。スーパーの駐車場から国道に出ようとした瞬間、左から猛スピードで直進してきたトラックが、すれすれを通過していったといいます。ハンドルを握る昭雄さんは、「おぉ、危なかった」と悪びれずに笑っていましたが、健一さんの背中は冷や汗でびっしょり。

駐車場で車を停める際も、何度もハンドルを切り返し、あわや隣の車にぶつけそうになる場面がありました。明らかに、かつての父とは違います。空間認識能力や、とっさの判断力が鈍っているのは明白でした。「これは放っておけない」と、夕食後、健一さんは意を決して、本題を切り出しました。

「父さん。今日の運転を見ていて、本当に心配になった。もう77歳だし、周りのためにも、父さんのためにも、免許の返納を考えてくれないか」

その瞬間、穏やかだった昭雄さんの表情が一変しました。

「免許を返納しろだと、お前、本気で言ってるのか、ふざけるなよ！ 車がなかったら、ここでどうやって生きていけというのだ？」

自宅から最寄りのバス停まで徒歩20分。そのバスも1日に6本ほどだけ。自家用車なしでは、とても暮らしていけない。過疎化が進む健一さんの故郷。事情はわかっていました。だからといって、事故が起きてからは遅すぎます。

しかし昭雄さん、相当プライドを傷つけられたのか、怒りが収まりません「年寄扱いするな！」「死ねというのか！」などと、罵詈雑言が止まらず……健一さん、父の様子に圧倒され、何も言えなかったといいます。

「すごい剣幕で怒るもんだから……確かに田舎では車がなければ、生活の質はかなり低下してしまいます。しかし、あんな状況で車を運転するなんて」

本来は子どもが親を説得するべきかと思いつつも、なかなか止めることのできない現状。どうしたらいいのか、解決策を見いだせず、ただため息をつくしかないといいます。

子の7割が親の運転に「不安」。しかし「話し合いなし」が6割の現実

健一さんのような悩みは、決して珍しいことではありません。高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化するなか、その親を持つ40代から50代の子世代は深刻なジレンマを抱えていることが、株式会社トータスが実施した『親の自動車免許の返納に関する子世代の意識・実態調査』（2025年10月実施）で明らかになりました。

調査によると、70代以上の親が現在も運転している割合は、「日常的に」（35.7％）と「時々」（14.5％）を合わせ、合計50.2％に上ります。70代以上の半数が、今もハンドルを握っている実態があります。

こうした親を持つ子世代（全体の50.2％）に対し、「親の運転に不安を感じるか」と尋ねたところ、「非常に不安」（18.9％）と「やや不安」（53.5％）を合わせ、実に72.4％が何らかの不安を抱いていることが判明しました。

加齢による能力の低下は避けられません。親自身が「大丈夫」と過信していても、子はヒヤリとする瞬間に気づき、不安を募らせています。

しかし、驚くべきことに、これほどの不安とは裏腹に、具体的な行動には結びついていません。同じ対象者に「免許返納に向けて現在行っていること」を尋ねると、「特にない」という回答が70.9％にも上りました。不安を感じている層（72.4％）と、行動していない層（70.9％）がほぼ重なるという、この深刻な「ギャップ」は、問題の根深さを示しています。

行動の第一歩は「話し合い」ですが、そのハードルが極めて高いことも分かりました。親が運転している人のうち、「親と運転や免許返納について話したことがあるか」との問いに、「ない」と答えた人は58.6％と、約6割に達しています。

なぜ、これほど不安なのに話し合えないのでしょうか。その障壁（「特にない」33.3％を除く）として最も多かった回答は、「免許返納後の生活イメージが湧かないこと」（31.8％）でした。

まさに昭雄さんが叫んだように、公共交通が衰退した地方や郊外において、自動車は買い物、通院といった最低限の生活を維持するための「命綱」です。代替手段（デマンドバス、宅配サービス、家族の送迎など）の確保に目処が立たない限り、子は強く返納を切り出せないのです。

次に多かった障壁は、「親のプライドや自尊心」（20.5％）という心理的な要因です。長年の運転キャリアは「自立」の徴でもあり、子からの返納の促しを「能力低下の宣告」と受け取ってしまうケースも少なくありません。

もし返納が実現した場合、子世代が最も不安に感じていることも調査しています。1位は当然ながら「移動手段の確保」（46.6％）。しかし、注目すべきは2位以下です。2位「親の活動意欲の低下」（18.6％）、3位「親の生活の質の低下」（16.2％）が続きました。移動の自由を失うことは、趣味や友人との交流、地域活動といった社会との接点を失うことにつながりかねません。子が恐れているのは、事故のリスクだけでなく、返納によって親が生きる活力を失い、心身の虚弱（フレイル）が進んでしまうことでもあるのです。

高齢者の免許返納は、「危ないから取り上げる」などと、単純には解決できません。この問題を個々の家庭内の努力（＝子の説得）だけで解決するには限界があります。返納後の移動手段の確保というインフラ整備と、運転に代わる生きがいや社会参加の機会の提供……その両方を社会全体で設計していく必要性があります。

