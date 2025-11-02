持田香織とDo As Infinityの伴都美子が、hitomiの「体温」と「there is...」の歌詞をリライト。明日11月3日20時より行われるhitomiの初となる無料オンラインライブ『hitomi 30th Anniversary Online Live / Re:CONNECT』にて初披露される。

（関連：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ 古市憲寿が歌詞を読み解く）

今回の企画は、hitomi本人から直接2人にオファーして実現したもの。持田がリライトした「体温」には“蹲（うずくまる）”という言葉が、伴がリライトした「there is…」には“LOVE”という言葉が添えられている。

今回のライブは、6人編成のバンドセットにて事前収録されたものを配信する形で、avexオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。hitomi自身もチャットに参加し、リアルタイムでファンとの交流を行う予定だ。なお、本配信は11月9日までの期間限定公開となる。

また、各音楽配信サービスでは、当日のセットリストに添ったプレイリストも公開中。ラストとなる13曲目のみ伏せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）