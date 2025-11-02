J1アビスパ福岡の選手たちは10〜11月に福岡県内各地にある同クラブのサッカースクールを訪問している。

サプライズで登場し、トップレベルの技術を披露したり、参加者からの質問に応じたりする。6日に福岡市城南区で行われたスクールに参加したMF重見柾斗（24）は、子どもたちの質問に答え、ともに記念撮影も。「練習をいっぱいして、先生やコーチの言うことをよく聞きましょう」などと呼びかけた。

幼稚園〜小学6年生の約30人と交流を終え、「エネルギーをもらったし、子どもたちの目指すべき存在であり続けないといけない」と語った。

アビスパ福岡は県内各地でスクールを開校。楽しみながらサッカーの基礎を学ぶベーシッククラスや、セレクションがあり、より高いレベルを目指すスキルアップクラス、スーパークラスがある。このほか、30歳以上を対象に運動不足解消やコミュニケーションを目的とした「大人のスクール」もある。

詳細は公式HP（https://www.avispa.co.jp/acsc/school/school＿info）などで。