＜速報＞「65」の山下美夢有が首位タイでホールアウト 米国女子ツアー最終R再開
＜メイバンク選手権 最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンド。雷雲接近により日本時間午後1時59分から中断されていたが、天候回復に伴い、午後3時から競技が再開された。
日本勢最上位の山下美夢有は再開直後の17番から2連続パーで締めて、トータル18アンダー・首位タイでホールアウト。クラブハウスリーダーに立っている。古江彩佳と岩井明愛はトータル16アンダー・6位タイ。岩井千怜はトータル12アンダー・15位タイ、畑岡奈紗はトータル9アンダー・32位タイにつけている。竹田麗央はトータル7アンダー・41位、吉田優利はトータル6アンダー・42位タイ、勝みなみと馬場咲希はトータル1アンダー・61位タイとなっている。山下と並ぶ首位にチェ・ヘジン（韓国）とハナ・グリーン（オーストラリア）。1打差4位タイにはジーノ・ティティクル（タイ）、キム・アリム（韓国）、リュー・ヤン（中国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
