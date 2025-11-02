今季取得した国内ＦＡ権を行使せず阪神に残留することを発表した植田海内野手が２日、西宮市内の球団事務所で会見を行った。２年契約で年俸は４００万増の２５００万円で合意した。（金額は推定）

会見の冒頭では「ＦＡ（フリーエージェント）権を行使せずに残留することを決めました」と報告。決断の理由については、「シンプルに来年以降もこのチームで貢献をしたいな、という思いが強かったです」と話した。

球団からは「来年も戦力として頑張ってくれ」と話があり、藤川監督からは「よろしくね」と声をかけられたという。植田は近江高から２０１５年度ドラフト５位で阪神入団。代走のスペシャリストとして１軍に定着し、プロ１１年目の今季は４２試合に出場し、４盗塁を決めた。通算では５２３試合に出場し、６７盗塁をマークしている。

ただ、今季の成績については「１年間通してそんなに何かできたかなっていうことはなかった」と悔しさもにじませ、「毎年新しい選手が入ってくるので、自分自身がレベルアップをしてみんなに負けないように頑張りたい。これまで以上に頑張らないといけない」と来季に向けて意気込んだ。