Âç¤ÎÎ¤¤Ï½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡¡Æó½ê°ìÌçÏ¢¹ç·Î¸Å¡¢¶×ºù¤È15ÈÖ
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬2Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Îº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤È15ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤Ã¤Æ12¾¡3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¾ì½êÁ°½é¤Î½Ð·Î¸Å¤Ç½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡ÖÇ¯´Ö4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÇÏÎÏ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ä´¬¤ÂØ¤¨¤Ê¤Éº¸¤Î»È¤¤Êý¤â¸÷¤Ã¤¿¡£10·îÃæ½Ü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬Æþ¤ê¸å¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Î¸Å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¾¯¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3Æü°Ê¹ß¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¾®·ë¹â°Â¤Ï·çÀÊ¤·¤¿¡£