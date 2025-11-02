「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後、今季限りで現役を引退するクレイトン・カーショーはエレン夫人、そして子どもたちと抱き合って涙を流すシーンがあった。

試合後、グラウンドには選手たちの家族が入って歓喜の時間となった。カーショーを見つけた子どもたちは次々とその胸に飛び込み、抱きかかえたレジェンド左腕は涙を流した。

これには全米の野球ファンが感動。「本当にうれしい」「まさに心に響いたシーン」「君は今までフィールドにすべてをささげてくれた。だから家族を幸せにする時間はいっぱいあるよ」「カーショー、本当にありがとう」と多くのコメントが集まった。

奇しくも胴上げ投手となったのは山本由伸。右腕はＷＳ第１戦後の会見で「輝かしいキャリアを締めくくるにはワールドシリーズ優勝というのが一番似合うなと思うので、とにかく春からやってきたので、思いを一つにやっていきたい」と語っていた。子供たちに「山本由伸を見習え」と教えていたというエピソードも残るカーショー。最高の歓喜の瞬間が現役ラストゲームで待っていた。